  • ۱۳۹۸ جمعه ۳ خرداد
  • اِجُّمعَة ١٩ رمضان ١٤٤۰
  • Friday, May 24, 2019
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  • الصفحه الاولي

    1

  • محلیات

    2

  • عربیات

    3

  • دولیات

    4

  • ثقافة و فنون

    5

  • من الصحافه

    6

  • قضايا و آراء

    7

  • علوم و اجتماعيات

    8

  • ریاضیه

    9

  • اقتصاد

    10

  • تتمات

    11

  • منوعات

    12

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صفحه 1 : الصفحه الاولي
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صفحه 2 : محلیات
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صفحه 3 : عربیات
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صفحه 4 : دولیات
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صفحه 5 : ثقافة و فنون
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صفحه 6 : من الصحافه
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صفحه 7 : قضايا و آراء
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صفحه 8 : علوم و اجتماعيات
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صفحه 9 : ریاضیه
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صفحه 10 : اقتصاد
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صفحه 11 : تتمات
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صفحه 12 : منوعات
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عناوین هذه الصفحة
  • الادمیرال فدوی: الثورة الاسلامیة الیوم أقوى بکثیر مما مضى پرینت
  • روحانی: شعبنا منتصر دوما أمام قادة البیت الابیض وامیرکا ستندم پرینت
  • روسیا وترکیا ترفضان تدخلات أمریکا بصفقة «اس 400» وتصرّان على إتمامها پرینت
  • المتحدث باسم الخارجیة یرد على تصریحات نظیره الفرنسی... بشأن الإتفاق النووی پرینت
  • واشنطن تدعی انها ترید ردع ایران لا الدخول فی حرب معها پرینت
  • موسویان: لیعود ترامب الى الإتفاق النووی وطاولة المفاوضات مع إیران پرینت
  • بوتین ومیرکل وماکرون یؤکدون التزامهم بالتعاون مع إیران پرینت
  • السعودیة والبحرین تصادران قرار الشعب الفلسطینی پرینت
  • ظریف الیوم فی باکستان پرینت
  • قطر تعلن تحرک قواتها إلى شاطئ الخلیج الفارسی پرینت
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