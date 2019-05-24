- ۱۳۹۸ جمعه ۳ خرداد
- اِجُّمعَة ١٩ رمضان ١٤٤۰
- Friday, May 24, 2019
-
- الصفحه الاولي
- محلیات
- عربیات
- دولیات
- ثقافة و فنون
- من الصحافه
- قضايا و آراء
- علوم و اجتماعيات
- ریاضیه
- اقتصاد
- تتمات
- منوعات
|
|
|
وقائد الدفاع الجوی یؤکد رصد تحرکات العدو فی عمق الحدود
الادمیرال فدوی: الثورة الاسلامیة الیوم أقوى بکثیر مما مضى
اکد نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامیة الادمیرال علی فدوی بان الثورة الاسلامیة الیوم اقوى بکثیر مما مضى.
مجلس الوزراء یتخذ قرارات مهمة فی اجتماعه أمس
روحانی: شعبنا منتصر دوما أمام قادة البیت الابیض وامیرکا ستندم
تدشین المشاریع الکبرى رد حازم على من یتصورون بان الشعب الایرانی یستسلم للضغوط قدرة الشعب الایرانی دفعت باعدائه الى التراجع عن تهدیداتهم لایران قادة امیرکا یخضعون لتأثیر (الصهاینة) و(المتطرفون فی امیرکا) و(الرجعیون بالمنطقة) و(الزمر المعادیة للثورة)
إتخذ مجلس الوزراء الذی اجتمع برئاسة الرئیس روحانی، یوم امس، عدة قرارات مهمة فی قطاعات مختلفة اشار الیها مدیر مکتب رئیس الجمهوریة فی تصریحاته للصحفیین فی ختام الاجتماع.
حیث اکد على جاهزیة البنى التحتیة لبناء الحکومة الالکترونیة، وقال: انه تم توفیر النطاقات العریضة للترددات من أجل تسهیل التحول الى حکومة الکترونیة وأضاف واعظی: سوف نشهد انتشار الحکومة الالکترونیة على مختلف قطاعات البلاد.
واشنطن تمهل أنقرة أسبوعین للتخلی عن الصفقة.. والقصر الأبیض یدرس الردّ
روسیا وترکیا ترفضان تدخلات أمریکا بصفقة «اس 400» وتصرّان على إتمامها
الوفاق/ تصرّ أمریکا على ممارسة تدخلاتها بصفقة صواریخ «اس 400» الموقّعة بین ترکیا وروسیا، وفی خطوة تصعیدیة جدیدة أمهلت واشنطن أنقرة فترة لا تتجاوز أسبوعین کی تتخلى عن شراء المنظومات الروسیة، فی حین اعتبر الکرملین هذا الموقف غیر مقبول تماماً، بینما قطع وزیر الدفاع الترکی، خلوصی أکار، الشک بالیقین بالتأکید على أن الصفقة قد تمت وبلاده لن تتراجع عنها.
داعیاً کندا لتحمل مسؤولیة اجراءاتها اللاقانونیة ضد ایران
المتحدث باسم الخارجیة یرد على تصریحات نظیره الفرنسی... بشأن الإتفاق النووی
رد المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة عباس موسوی على تصریحات نظیره الفرنسی بان ایران مستعدة للالتزام بتنفیذ الإتفاق النووی بالشکل الذی التزمت فیه فرنسا وباقی الشرکاء الاوروبیین على مدى العام الماضی.
وطهران تؤکد ان قبول الوساطة لا یعنی التفاوض
واشنطن تدعی انها ترید ردع ایران لا الدخول فی حرب معها
الکویت تحذر من خطورة الأوضاع فی المنطقة والریاض تقول انها تلتزم بعدم نشوب حرب
أکد مدیر مکتب رئیس الجمهوریة، محمود واعظی، أن «لامعنى للتفاوض مع أمیرکا، مادام المسؤولون الأمیرکیون یضغطون على شعبنا وینکثون عهودهم بعد تعلیق ایران تعهدَین ضمن الاتفاق النووی».
معلناً انه أساء الى أعلى سلطة أمنیة وسیاسیة بالعالم وهی الأمم المتحدة
موسویان: لیعود ترامب الى الإتفاق النووی وطاولة المفاوضات مع إیران
مخطط (فریق ب) المؤلف من بولتون ونتنیاهو وبن سلمان وبن زاید، جر امیرکا للحرب مع ایران
قال سید حسین موسویان، الباحث بجامعة برینستون بالولایات المتحدة والعضو السابق فی الفریق النووی الإیرانی المفاوض، إن عودة ترامب الى الإتفاق النووی، ستمکنه من العودة الى طاولة المفاوضات مع إیران.
وموسکو تدعو الى اجتماع اللجنة المشترکة للإتفاق النووی
بوتین ومیرکل وماکرون یؤکدون التزامهم بالتعاون مع إیران
أفاد المکتب الصحفی للکرملین، أن الرئیس الروسی فلادیمیر بوتین والمستشارة الألمانیة أنغیلا میرکل والرئیس الفرنسی إیمانویل ماکرون، أکدوا الثلاثاء، التزام روسیا وفرنسا وألمانیا بالتعاون المتبادل المنفعة مع إیران فی المجالین التجاری والاقتصادی.
فی مؤتمر «صفقة ترامب» بالمنامة
السعودیة والبحرین تصادران قرار الشعب الفلسطینی
إجماع فلسطینی على رفض مؤتمر صفقة ترامب فی البحرین، ودعوات لنظام المنامة لإلغاء المؤتمر. وقال المتحدث باسم حرکة حماس سامی أبو زهری: إن الإصرار على عقد المؤتمر فی البحرین تورط فی صفقة القرن وان الفلسطینیین لم یفوضوا أحدا للتنازل أو المتاجرة بقضیتهم.
ظریف الیوم فی باکستان
إستمرارا لمشاوراته مع مسؤولی الدول الآسیویة، سیتوجه وزیر الخارجیة الإیرانی محمد جواد ظریف الى إسلام آباد الیوم الخمیس.
قطر تعلن تحرک قواتها إلى شاطئ الخلیج الفارسی
|
|
تعليقات القراء:
تعليقات القراء:
تعليقات القراء:
تعليقات القراء:
تعليقات القراء:
تعليقات القراء:
تعليقات القراء:
تعليقات القراء:
تعليقات القراء:
تعليقات القراء:
تعليقات القراء:
تعليقات القراء:
- الادمیرال فدوی: الثورة الاسلامیة الیوم أقوى بکثیر مما مضى
- روحانی: شعبنا منتصر دوما أمام قادة البیت الابیض وامیرکا ستندم
- روسیا وترکیا ترفضان تدخلات أمریکا بصفقة «اس 400» وتصرّان على إتمامها
- المتحدث باسم الخارجیة یرد على تصریحات نظیره الفرنسی... بشأن الإتفاق النووی
- واشنطن تدعی انها ترید ردع ایران لا الدخول فی حرب معها
- موسویان: لیعود ترامب الى الإتفاق النووی وطاولة المفاوضات مع إیران
- بوتین ومیرکل وماکرون یؤکدون التزامهم بالتعاون مع إیران
- السعودیة والبحرین تصادران قرار الشعب الفلسطینی
- ظریف الیوم فی باکستان
- قطر تعلن تحرک قواتها إلى شاطئ الخلیج الفارسی
اجراء :شركة نوآوران تارنماجستر