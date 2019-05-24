وقائد الدفاع الجوی یؤکد رصد تحرکات العدو فی عمق الحدود الادمیرال فدوی: الثورة الاسلامیة الیوم أقوى بکثیر مما مضى اکد نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامیة الادمیرال علی فدوی بان الثورة الاسلامیة الیوم اقوى بکثیر مما مضى.

جاء ذلک فی کلمة القاها الادمیرال فدوی خلال ملتقى اقیم فی جامعة «الامام الحسین (ع)» للحرس الثوری على اعتاب ذکرى تحریر مدینة خرمشهر (24 ایار /مایو عام 1982) بحضور الرواد ومعاقی الحرب واسر شهداء الدفاع المقدس والمدافعین عن المراقد المقدسة. واشار الى تبجحات الاعداء خلال الایام الاخیرة وقال، ان اعداءنا یثیرون الکثیر من الضجیج ویریدون ان یجعلوننا تحت العدید من الضغوط الاقتصادیة لکننا نقول بفخر بان الثورة الاسلامیة هی الان اقوى بکثیر مما مضى.

وتابع الادمیرال فدوی، ان انتصارات عالم الاسلام على عالم الکفر والطاغوت تحققت بفضل تضحیات وبطولات معاقی الحرب ومئات آلاف شهداء الثورة. بدوره أکد قائد مقر خاتم الانبیاء(ص) للدفاع الجوی، اننا نرصد جمیع حرکات العدو فی عمق الحدود لیل نهار،

ونقیمها وندرسها. ولدى تفقده محطات الرادار فی الخلیج الفارسی ووحدة صواریخ اس200 فی جزیرتی ابو موسى وسیری وقیادة المعلومات والرصد الالکترونی، قال العمید علی رضا صباحی فرد: اننا وضمن اشرافنا وتحکمنا بالحدود الجویة للبلاد، نرصد جمیع حرکات الاعداء فی عمق الحدود لیل نهار ونقیمها وندرسها.

وخلال هذه العملیة التفقدیة، اطلع قائد مقر خاتم الانبیاء (ص) للدفاع الجوی برفقة مساعدیه المتخصصین، على القدرات المیدانیة لفرق الدفاع الجوی فی جزیرة کیش ومیناء لنکه

وموقع قشم.

من جانب آخر اکد مساعد قائد القوة البریة للحرس الثوری للشؤون التنسیقیة العمید علی اکبر بورجمشیدیان بان الحرس یسعی لترسیخ الامن وازالة الحرمان فی البلاد.

وفی تصریح ادلى به للصحفیین خلال مراسم التوقیع على اتفاق لبناء 5 الاف و 252 وحدة سکنیة للمشمولین بالرعایة الاجتماعیة، اشار العمید بورجمشیدیان الى جهود القوة البریة لحرس الثورة لتوفیر المزید من الرخاء فی المناطق الاقل نموا فی البلاد وقال، ان مهمتنا الرئیسیة فی مناطق جنوب غرب وشمال غرب وغرب وجنوب شرق البلاد هی ترسیخ الامن مع التاکید على توفیر فرص العمل وازالة الحرمان.

واضاف، ان اکثر من 35 الف مشروع انمائی تم تنفیذه من قبل القوة البریة للحرس الثوری لغایة الان لازالة الحرمان فی مختلف مناطق البلاد کما ان هنالک فی الوقت الحاضر 1600 مشروع للاسکان قید التنفیذ فی المناطق الاقل نموا فی البلاد من اجل خدمة المواطنین فی هذه المناطق.





مجلس الوزراء یتخذ قرارات مهمة فی اجتماعه أمس روحانی: شعبنا منتصر دوما أمام قادة البیت الابیض وامیرکا ستندم تدشین المشاریع الکبرى رد حازم على من یتصورون بان الشعب الایرانی یستسلم للضغوط قدرة الشعب الایرانی دفعت باعدائه الى التراجع عن تهدیداتهم لایران قادة امیرکا یخضعون لتأثیر (الصهاینة) و(المتطرفون فی امیرکا) و(الرجعیون بالمنطقة) و(الزمر المعادیة للثورة) إتخذ مجلس الوزراء الذی اجتمع برئاسة الرئیس روحانی، یوم امس، عدة قرارات مهمة فی قطاعات مختلفة اشار الیها مدیر مکتب رئیس الجمهوریة فی تصریحاته للصحفیین فی ختام الاجتماع. حیث اکد على جاهزیة البنى التحتیة لبناء الحکومة الالکترونیة، وقال: انه تم توفیر النطاقات العریضة للترددات من أجل تسهیل التحول الى حکومة الکترونیة وأضاف واعظی: سوف نشهد انتشار الحکومة الالکترونیة على مختلف قطاعات البلاد.

کما أعلن واعظی انه وبایعاز من رئیس الجمهوریة تم التأکید على ضرورة تسهیل العملیات الاداریة فی منح التراخیص اللازمة للراغبیین بتأسیس شرکات او توظیف إستثماراتهم فی قطاعات مختلفة.

وبشأن موضوع الانضمام الى FATF وعدم شفافیة المناخ الاقتصادی للبلاد فی الحکومات السابقة، أکد واعظی بأن الحکومة الحالیة عازمة على مکافحة الفساد والقضاء على الرؤوس أیا کانت وفی أی منصب کان.

وأشار واعظی الى ان انتهاج الشفافیة وتطبیق الحکومة الالکترونیة سیعزز من القضاء على المحسوبیة والمضاربة والفساد الاقتصادی.

وأکد واعظی ان الحکومة ورئیس الجمهوریة عازمان على الاسراع فی تنفیذ هذا البرنامج أی الحکومة الالکترونیة حتى نهایة العام الحالی.

وحول مصیر لائحة بالرمو وCFT فی مجمع تشخیص مصلحة النظام، أعلن واعظی بأنه تم احالة هذه اللوائح الى لجان المجمع المختلفة لیتسنى دراستها والبت بها عندما یحین وقتها.

وحول وساطة العراق بین ایران وامریکا، قال واعظی، منذ اسبوع وغالبیة الدول والشخصیات السیاسیة تدعو الى المحافظ على الاتفاق النووی والى عدم حدوث أی توتر أو اشتباک فی المنطقة، والى ضرورة توفر الظروف اللازمة لاقناع ایران بالبقاء فی الاتفاقیة.

وخلال اجتماع المجلس الاداری لمحافظة آذربایجان الغربیة الذی عقد فی مدینة ماکو مساء الثلاثاء، قال الرئیس روحانی: إن قادة البیت الابیض ارادوا طرح قضیة ایران فی مجلس الأمن وفرض إجراءات حظر دولیة ضدها الا انه تم إحباط هذا المخطط فی ظل یقظة الشعب الایرانی بعدم الخروج من الإتفاق النووی.

وأضاف: إن حث باقی أعضاء الإتفاق النووی على الخروج من الإتفاق کان المخطط الآخر لامیرکا ولکنها فشلت فی اقناع أی من الدول للخروج من الإتفاق وبالتالی تم إحباط هذا المخطط أیضاً.

ونوه الى ان امیرکا إضطرت فی نهایة المطاف الى الخروج بمفردها من الإتفاق النووی وانتهاک عهودها والتزاماتها، وأضاف: إن امیرکا بقیت فی هذا الطریق لوحدها وهو الأمر الذی یعد من المفاخر التاریخیة للشعب الایرانی.

وأشار الرئیس روحانی الى ان البیت الابیض سعى فی مرحلة تالیة لاستقطاب دعم منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولیة ضد ایران، وأضاف: انه مع ذلک فقد أدانت ایران امیرکا فی محکمة العدل الدولیة (فی لاهای) وهو ما یعد نجاحا کبیرا فی التاریخ القانونی لبلادنا.

ولفت رئیس الجمهوریة الى ان امیرکا الیوم هی القوة الاستکباریة الاکبر فی العالم والجمهوریة الاسلامیة الایرانیة الرمز لدین الاسلام والعزة والاستقلال فی العالم، وأضاف: إن مظهر کل الطیبات یقف الیوم أمام مظهر کل السیئات وهو ما ینبغی تبیینه لشعوب العالم کله.

وأوضح الرئیس روحانی: إن الامیرکیین یمارسون الیوم الجرائم بحق البشریة اذ انهم یمنعون حصول الشعب الایرانی على الدواء والمواد الغذائیة وایفاد المرضى للعلاج الى الخارج.

وأکد ان امیرکا ستندم ویفتضح امرها مرة أخرى أمام الشعب الایرانی وقال: إن حرب امیرکا لیست مع الحکومة الایرانیة بل مع شعب عظیم وان هزیمتها فی هذه الحرب أمر محتوم.

وأشار الى ان الرئیس الامیرکی کان یفکر فی دحر ایران فی غضون اقل من 3 أشهر، وأضاف، لقد حاولوا الا تحتفل الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة بالذکری الاربعین لانتصار ثورتها الا انها الیوم تمضی فی طریقها اقوی مما مضی.

واشار الى تأثیر المجموعات الاربع وهی «الصهاینة» و«المتطرفون داخل امیرکا» و«الرجعیون فی المنطقة» و«الزمر المعادیة للثورة» على قادة امیرکا وقال: إن هؤلاء المستشارین یخدعون البیت الابیض للوصول الى أهدافهم.

وأشار الى الصمود والمقاومة البطولیة للشعب الایرانی أمام غطرسة الامیرکیین وأضاف، لقد کانوا یعتزمون ایصال قیمة الدولار الواحد الى 50 الف تومان الا ان مؤامراتهم هذه قد احبطت بمقاومة الشعب الایرانی.

وأکد بأن المؤسسات الاقتصادیة والبنک المرکزی ووزارة الخارجیة ووزارة النفط فی البلاد هی الیوم فی الخط الامامی للحرب الاقتصادیة امام امیرکا وتعمل بکل قواها للانتصار فی هذه الحرب.

وأشار الى افتتاح مشروعین کبیرین للمیاه والتربة خلال الاسبوعین الأخیرین فی غرب البلاد وقال: إن تدشین هذه المشاریع مؤشر الى مسیرة الشعب الایرانی النامیة والمتقدمة الى الامام رغم وجود المؤامرات والاجواء المثارة من قبل أعداء ایران.

ولدى رعایته الثلاثاء مراسم تدشین مشاریع تنمویة فی محافظة آذربایجان الغربیة (شمال غرب) قال الرئیس روحانی: إن الضغوط قد تجعل الظروف صعبة ولکن الشعب الایرانی لن یستسلم امام القوى المتغطرسة.

واعتبر التنمیة التی تشهدها ایران الیوم ثمرة وحدة جمیع القومیات والاقلیات، مؤکدا ان تدشین المشاریع الکبرى هو رد حازم على من یتصورون ان الشعب الایرانی سیستسلم للضغوط.

واکد روحانی ان قدرة الشعب الایرانی دفعت أعداء الشعب ایران الى التراجع عن تهدیداتهم لایران والاعلان بانهم لا یریدون الحرب معها وقال عندما یعلن البیت الابیض ان على الشعب الایرانی ان یخشى منا ویضطر الرئیس الامیرکی بعد ساعات وتحت ضغط البنتاغون الى الاعتذار والاعلان بانه لا توجد نوایا لمهاجمة ایران فان هذا دلیل على قدرة الشعب الایرانی.

وشدد الرئیس روحانی على ان الشعب الایرانی شعب أبی ومتحد ومؤمن وهو صمد دوما بوجه الأعداء وان هذا الاخلاص مشهود للشعب الایرانی کل یوم ولا سیما فی شهر رمضان.

وأوضح ان مؤامرات الأعداء قد خلقت مشاکل للشعب وجعلتهم یعانون من الضغوط، مؤکدا ان هذه الضغوط لا یمکنها ان تکسر شوکة الجماهیر وان الشعب وبرغم المشاکل الجمة لن یستسلم مطلقا أمام القوى المتغطرسة.

واشنطن تمهل أنقرة أسبوعین للتخلی عن الصفقة.. والقصر الأبیض یدرس الردّ روسیا وترکیا ترفضان تدخلات أمریکا بصفقة «اس 400» وتصرّان على إتمامها الوفاق/ تصرّ أمریکا على ممارسة تدخلاتها بصفقة صواریخ «اس 400» الموقّعة بین ترکیا وروسیا، وفی خطوة تصعیدیة جدیدة أمهلت واشنطن أنقرة فترة لا تتجاوز أسبوعین کی تتخلى عن شراء المنظومات الروسیة، فی حین اعتبر الکرملین هذا الموقف غیر مقبول تماماً، بینما قطع وزیر الدفاع الترکی، خلوصی أکار، الشک بالیقین بالتأکید على أن الصفقة قد تمت وبلاده لن تتراجع عنها.

وقالت مصادر فی وزارة الخارجیة الأمریکیة لقناة CNBC: إن واشنطن تطالب أنقرة بإلغاء صفقة «إس-400» مع موسکو بحلول الأسبوع الأول من شهر یونیو المقبل، مشیرة إلى أن هذا الموعد نهائی.

ونقلت القناة عن أحد المصادر الدبلوماسیة الأمریکیة قوله إن «دول الناتو تحتاج إلى تزویدها بآلیات عسکریة تتفق مع أنظمة الناتو. أما الأنظمة الروسیة فلا تناسب هذه المعاییر». وأضاف المصدر ذاته: «ما نشیر إلیه أن ترکیا ستواجه تبعات حقیقیة وسلبیة إذا أکملت إجراءات الحصول على إس-400»، موضحا أن من بین هذه التبعات عزل أنقرة عن برنامج شراء مقاتلات «إف-35» الأمریکیة، وسداد تکلفة 100 مقاتلة من هذا الطراز، قدمت ترکیا طلبا بشرائها لکنها لم تتسلمها بعد، إضافة إلى تعرض البلاد لعقوبات أمریکیة ومن دول الناتو.

الى ذلک جدّد وزیر الدفاع الترکی، خلوصی أکار، التأکید على أن صفقة شراء منظومات الدفاع الجوی الروسیة «إس-400» قد تمت. وقال فی تصریح صحفی: «وقعنا الاتفاقیة مع روسیا، ولدینا علاقات ممتازة، ونقول: صفقة إس-400 تمت».

وأکد خلوصی أن ترکیا أرسلت عسکریین إلى روسیا للتدرب على استعمال منظومة «إس-400»، مشیرا إلى أن التدریبات قد بدأت. کما أکد أکار، أن جنوده یتلقون تدریبات على تشغیل منظومة الصواریخ «إس 400»، رغم اعتراض الولایات المتحدة وحلف شمال الأطلسی «الناتو» على قرار أنقرة شراء التکنولوجیا العسکریة الروسیة. وقال أکار فی تصریحات صحفیة، الثلاثاء، إن ترکیا «تستعد وتدرس جمیع الخیارات» حیال العقوبات الأمیرکیة المحتملة على بلاده بسبب عملیة الشراء.

وأوضح وزیر الدفاع الترکی أنه یلمس تحسنا فی المحادثات مع الولایات المتحدة بشأن أنظمة الدفاع الروسیة إس 400 والمقاتلات الأمیرکیة إف 35،

وعمق اتفاق ترکیا مع روسیا لشراء المنظومة الصاروخیة، الخلاف بین أنقرة وواشنطن، التی تقول إن المنظومة الروسیة لا تتوافق مع منظومات الناتو، وقد تعرض برنامج طائراتها المقاتلة «إف 35» للخطر، والذی تعد ترکیا شریکا فیه أیضا.

وأکدت وزارة الدفاع الترکیة، یوم الأربعاء، إنها تنفذ التزاماتها فی إطار برنامج المقاتلة «إف-35» وتنتظر أن تفی بدورها الولایات المتحدة بالتزاماتها. وقال وزیر الدفاع الترکی: «استلمنا 4 مقاتلات (إف-35) حتى الآن، وطیارونا یتدربون حالیا فی الولایات المتحدة، ویوجد 47 ضابطا فی المکان نفسه یقومون بأعمال الصیانة». وأوضح خلوصی أن ترکیا تنفذ التزاماتها بکل جدیة فی إطار الاتفاق الخاص بالتصنیع المشترک للمقاتلة «إف-35»، مضیفا أن الاتفاق بین أنقرة وواشنطن لا ینص على وقف تنفیذه فی حال شراء ترکیا لمنظومة صواریخ «إس-400».

کذلک أکدت أنقرة فی وقت سابق، أنها لن تتراجع على صفقة «إس- 400»، وأنها ستتسلم الدفعة الأولى من هذه المنظومة فی شهر یولیو المقبل.

وفی وقت سابق أعلن وزیر الدفاع الترکی، خلوصی أکار، أن نشر صواریخ «إس-400» فی ترکیا سیبدأ فی أکتوبر 2019.

وستکون ترکیا أول دولة فی حلف الناتو تتلقى هذه المنظومات الدفاعیة من روسیا. ویوم الجمعة الماضی، أکد الرئیس الترکی، رجب طیب أردوغان، فی أعقاب لقاء عقده مع رئیسة مجلس الاتحاد (الشیوخ) الروسی، فالنتینا ماتفیینکو، عزم بلاده على تنفیذ شروط الصفقة مع روسیا حول شراء منظومات «إس-400» الصاروخیة المضادة للجو، على الرغم من ضغوط غیر مسبوقة تتعرض لها أنقرة للتخلی عن هذه الصفقة.

من جهته اعتبر الکرملین مطالبة الولایات المتحدة لترکیا بالتخلی عن صفقة «إس-400» مع روسیا غیر مقبولة تماما.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسیة، دمیتری بیسکوف، امس الأربعاء، للصحفیین: «نحن بوجه عام ننظر إلى ذلک بسلبیة، ونعتبر مثل هذه الإنذارات غیر مقبولة».

وأضاف أن الکرملین ینطلق من أن القیادة الترکیة وخاصة الرئیس الترکی رجب طیب أردوغان، أعلن أکثر من مرة أن هذه الصفقة قد تم إتمامها. وتابع: «لذلک نحن ننطلق من أنه یتم بالفعل تنفیذ الصفقة». وتعتمد منظومة «إس-400» على صواریخ مضادة للطائرات بعیدة ومتوسطة المدى مخصصة لتدمیر الطائرات والصواریخ البالیستیة والمجنحة، إضافة إلى إمکانیة استخدامها لتدمیر أهداف أرضیة. داعیاً کندا لتحمل مسؤولیة اجراءاتها اللاقانونیة ضد ایران المتحدث باسم الخارجیة یرد على تصریحات نظیره الفرنسی... بشأن الإتفاق النووی رد المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة عباس موسوی على تصریحات نظیره الفرنسی بان ایران مستعدة للالتزام بتنفیذ الإتفاق النووی بالشکل الذی التزمت فیه فرنسا وباقی الشرکاء الاوروبیین على مدى العام الماضی.

وکان المتحدث باسم الخارجیة الفرنسی قد دعا ایران الى الالتزام بالإتفاق النووی بقوة وأکد انهم عازمون على حفظ الإتفاق النووی، موسوی فی تصریحه مساء الثلاثاء المح الى ان قول الاوروبیین بتنفیذ الإتفاق مجرد ادعاء، وقال: إن الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لدیها الاستعداد لدعم الإتفاق النووی والالتزام به بذات الصورة التی دعمت فیها فرنسا وشرکاؤها الاوروبیون الإتفاق طیلة العام الماضی وان تبذل کل ما بوسعها لتنفیذه - بالضبط مثل فرنسا-.

وأضاف: نحن نعتقد ان مثل هذا السلوک یجب ان یکون مقنعا للفرنسیین الذین یدّعون دعم الإتفاق النووی بشکل کامل.

من جهة أخرى صرح المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة ان على کندا تحمل مسؤولیة اجراءاتها اللاقانونیة وغیر التقلیدیة ضد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.

واعتبر عباس موسوی البیان الاخیر للخارجیة الکندیة وطرحها اتهامات فارغة ضد ایران بانه مثیر للاستغراب ومؤشر لتجاهل متعمد للحقائق من قبل الحکومة الکندیة وتأثرها بالمنافسة الانتخابیة فی هذا البلد.

وقال: إن الحکومة الکندیة إتخذت اجراءات لاقانونیة وغیر تقلیدیة ضد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وعلیها ان تتحمل مسؤولیة هذه الاجراءات.

واضاف، للأسف ان هذه الاجراءات اللاقانونیة والاحادیة أدت الى تقویض العلاقات الجیدة الماضیة بین البلدین. وطهران تؤکد ان قبول الوساطة لا یعنی التفاوض واشنطن تدعی انها ترید ردع ایران لا الدخول فی حرب معها الکویت تحذر من خطورة الأوضاع فی المنطقة والریاض تقول انها تلتزم بعدم نشوب حرب أکد مدیر مکتب رئیس الجمهوریة، محمود واعظی، أن «لامعنى للتفاوض مع أمیرکا، مادام المسؤولون الأمیرکیون یضغطون على شعبنا وینکثون عهودهم بعد تعلیق ایران تعهدَین ضمن الاتفاق النووی».

وأضاف بعد اجتماع مجلس الوزراء: أن «هناک بعض الدول بدأت تسعى للحفاظ على الاتفاق النووی ومنع حدوث أی إشتباک فی المنطقة «، لکنه أکد فی الوقت نفسه على أن «وساطة عدد من الدول لاتعنی التفاوض مع واشنطن».

وأشار الى أن وزیر الخارجیة العمانی أجرى مباحثات مع السید ظریف والذی قدم تقریرا عن تلک المباحثات الى مجلس الوزراء. وأضاف، لم تکن مباحثات وزیر الخارجیة العمانیة مع ایران تتعلق بالوساطة.

بدوره، قال القائم بأعمال وزیر الدفاع الأمیرکیّ باتریک شاناهان: إن موقف بلاده من إیران هو بشأن الردع لا الدخول فی الحرب معها.

وعقب إفادة أمام الکونغرس قال شاناهان: إن الولایات المتحدة حالت دون وقوع هجمات محتملة بنشرها قوات فی الشرق الأوسط وأضاف أن الترکیز الأکبر فی هذه المرحلة هو على منع سوء التقدیر الإیرانیّ، على حدّ تعبیره.

مایک بومبیو وزیر الخارجیة الأمیرکی اعتبر أن «هناک الکثیر من الطرق والقنوات التی یمکن أن نستخدمها للتواصل مع إیران نحن نواصل جهودنا وهدفنا هو ردع إیران».

یأتی کل ذلک، بعد إعلان ترامب أنه سیجری محادثات مع الإیرانیین عندما یکونون مستعدین، زاعما أنّ طهران أبدت عدائیة شدیدة.

وادعى ترامب إن إیران «سترتکب خطأ فادحا للغایة وستواجه قوة هائلة إذا عرّضت المصالح الأمیرکیة فی المنطقة للخطر».

الى ذلک أعلنت السعودیة «التزام الریاض منع نشوب أیّ حرب فی المنطقة فی ظلّ تصاعد التوتّر فی الخلیج الفارسی بین إیران والولایات المتحدة».

وقالت: انها «ستفعل ما فی وسعها لمنع أیّ صراع». وأضافت: إن «الریاض تسعى لتحقیق السلم وکرّر التزامها بتحقیق التوازن فی أسواق النفط العالمیة».

من جانبه حذّر أمیر دولة الکویت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح من أن «المنطقة تعیش ظروفاً بالغة الدقة والخطورة نتیجة ارتفاع وتیرة التصعید».

ودعا الشیخ الصباح الى أن «تسود الحکمة والعقل فی التعامل مع الأحداث التی تشهدها المنطقة».

بالتوازی، أظهر استطلاع للرأی أنّ 60% من الأمیرکیین یرفضون أن تشنّ الولایات المتحدة هجوماً استباقیاً على إیران فی حین أیّد 12%هجوما من هذا القبیل.

وبیّن الاستطلاع الذی أجرته «رویترز إبسوس» أنّ 61% من الأمیرکیین لا یزالون یؤیّدون الاتفاق النوویّ المبرم مع إیران رغم إنسحاب بلادهم منه، وأنّ نحو نصف الأمیرکیین عبّروا عن عدم رضاهم عن أسلوب معالجة ترامب للعلاقات معها. معلناً انه أساء الى أعلى سلطة أمنیة وسیاسیة بالعالم وهی الأمم المتحدة موسویان: لیعود ترامب الى الإتفاق النووی وطاولة المفاوضات مع إیران مخطط (فریق ب) المؤلف من بولتون ونتنیاهو وبن سلمان وبن زاید، جر امیرکا للحرب مع ایران قال سید حسین موسویان، الباحث بجامعة برینستون بالولایات المتحدة والعضو السابق فی الفریق النووی الإیرانی المفاوض، إن عودة ترامب الى الإتفاق النووی، ستمکنه من العودة الى طاولة المفاوضات مع إیران.

وفی مقابلة مع إحدى المحطات الأمریکیة، وصف موسویان قرار ترامب بالانسحاب من الإتفاق النووی بالخاطئ، وقال: إن عودة الرئیس الامریکی الى الإتفاق النووی ستمکنه من العودة الى طاولة المفاوضات، هذا المسار سیفتح الطریق أمام محادثات القوى العالمیة مع إیران.

وفی إشارته الى تقاریر الوکالة الدولیة للطاقة الذریة بشأن الالتزامات النوویة الإیرانیة، قال: لقد أکدت الوکالة الدولیة للطاقة الذریة، 14 مرة، على الاقل، أن إیران قد أوفت بجمیع التزاماتها ولم تکن لدیها إخفاقات.

وأشار الى مصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الإتفاق النووی وقال: إن امریکا لم تتخل عن الإتفاق النووی فحسب، بل عاقبت أعضاء الأمم المتحدة الآخرین لتنفیذهم قرار مجلس الأمن، والذی لم یسبق له مثیل فی تاریخ الأمم المتحدة.

وأکد موسویان: فی الواقع، فإن ترامب وباعتماد هذه السیاسة، أساء الى أعلى سلطة أمنیة سیاسیة بالعالم أی الأمم المتحدة.

وقال موسویان بشأن مهلة الستین یوما لإیران، وما إذا کانت إیران ستبدأ التخصیب بعد هذا الموعد النهائی؟ قال: انه وفقا للإتفاق النووی

فان امریکا واوروبا تعهدتا برفع العقوبات النوویة وعدم فرض عقوبات مماثلة، لقد انتهکت الولایات المتحدة التزاماتها بفرض الحظر ضد إیران، وأیضا عاقبت أعضاء الأمم المتحدة الآخرین لتنفیذهم قرار المنظمة.

وصرح إن اثنین من الإجراءات التی قررت إیران تعلیق تنفیذها مؤخراً، لاتعتبر انتهاکا للإتفاق النووی، فان إیران حذرت الدول الموقعة على الإتفاق النووی من أن هذا الإتفاق دولی ومتعددة الأطراف، وإذا کانت هذه الدول لا ترید تنفیذه، فلا تتوقع أن تنفذه إیران من جانب واحد الى الأبد.

وبشأن استراتیجیة «فریق ب» بولتون وبنیامین نتنیاهو وبن سلمان وبن زاید: قال موسویان: إن هدف جون بولتون واضح، لقد کان حلیفا لجماعة المنافقین الإرهابیة، وفی خطابه خلال الاجتماع السنوی للمنافقین، تمنى الاطاحة بحکم إیران، اما نتنیاهو فانه یحاول ومنذ سنوات اقناع الولایات المتحدة لمهاجمة ایران، هذا الشخص کان العامل المهم فی انسحاب ترامب من الإتفاق النووی وتسمیة حرس الثورة کمنظمة إرهابیة.

وبشان ولی عهد السعودیة بن سلمان وولی عهد الامارات بن زاید قال موسویان: إن هذین یضغطان على امریکا ولسنوات عدیدة لشن ضربة عسکریة ضد إیران.

وصرح الباحث بجامعة برینستون بالولایات المتحدة والعضو السابق فی فریق التفاوض النووی الإیرانی، ان وزیر الخارجیة الأمریکی السابق جون کری صرح ثلاث مرات إن السعودیین والإماراتیین والإسرائیلیین طلبوا منا وفی کل لقاء بمهاجمة إیران.

وتابع موسویان: لذلک، فإن مخطط «فریق ب» الرباعی، المؤلف من بولتون ونتنیاهو وبن سلمان وبن زاید، هو جر أمریکا للحرب

مع إیران.

وأضاف: لهذا السبب، حذر أعضاء الکونغرس الامریکی والإیرانیون والأوروبیون وغیرهم فی المجتمع الدولی، مرارا وتکرارا من هذا السیناریو، وهو سیناریو یشکل خطورة کبیرة على المجتمع الدولی.

وحذر موسویان من السیناریوهات التی تحاول جر ترامب الى فخ الحرب، قائلاً: یسعی مرتکبو هذه المؤامرات الى اعداد أحداث من شأنها أن تؤدی الى الهجوم على عدد من الجنود الأمریکیین، أو المنشآت الأمریکیة، أو منشآت التحالف الأمریکی، وعلى الفور توجه اصابع الاتهام نحو إیران، لوضع ترامب تحت رحمة العملیات العسکریة.

وموسکو تدعو الى اجتماع اللجنة المشترکة للإتفاق النووی بوتین ومیرکل وماکرون یؤکدون التزامهم بالتعاون مع إیران أفاد المکتب الصحفی للکرملین، أن الرئیس الروسی فلادیمیر بوتین والمستشارة الألمانیة أنغیلا میرکل والرئیس الفرنسی إیمانویل ماکرون، أکدوا الثلاثاء، التزام روسیا وفرنسا وألمانیا بالتعاون المتبادل المنفعة مع إیران فی المجالین التجاری والاقتصادی.

وجاء فی بیان الکرملین حسب وکالة «سبوتنیک»: «خلال مناقشة الوضع حول خطة العمل الشاملة المشترکة بشأن البرنامج النووی الإیرانی، تمت الإشارة الى أهمیة الحفاظ على هذا الإتفاق، الذی یعد عاملاً رئیسیًا فی الحفاظ على الاستقرار والأمن الدولیین. وأکد التزام روسیا وفرنسا وألمانیا لتعزیز التعاون متبادل المنفعة مع إیران فی مجال التجارة الاقتصادیة».

ودعت وزارة الخارجیة الروسیة فی بیان أصدرته الثلاثاء الى عقد اجتماع للجنة المشترکة للإتفاق النووی.

وأضافت: اننا نتوقع تحدید موعد عقد اجتماع اللجنة کی تتمکن الدول الاعضاء فی الإتفاق النووی بالتعاون معا من تحدید سبل تحسین الاوضاع للحفاظ على هذا الإتفاق النووی.

الى ذلک اعتبر مندوب روسیا الدائم لدى الوکالة الدولیة للطاقة الذریة «میخائیل أولیانوف» الاجراءات الایرانیة بانها لاتتناقض مع الإتفاق النووی وهی فی إطاره.

وقال أولیانوف الثلاثاء لمراسل وکالة «ریانووستی» الروسیة ان ایران ومنذ بدایة هذا الشهر حین أعلنت فیه تعلیق بعض التزاماتها فی الإتفاق النووی فهی لم تتخط ما اتفق علیه وان قرارها لایتناقض مع الإتفاق الذی یسمح لها

بامتلاک 300 کغم من الیورانیوم المخصب و130 طن من الماء الثقیل؛ مبینا انها لم تصل الى مرحلة امتلاک هذه الکمیة فی الوقت الحاضر.

وأضاف أولیانوف: إن منتقدی ایران لایمتلکون الدلیل لذلک وان الوکالة الدولیة للطاقة الذریة لاتبدی رأیها لان ایران لم تتخط عن التزاماتها.

وبین المسؤول الروسی: إن ایران تتعامل مع التزاماتها بمسؤولیة تامة ولهذا فان الإتفاق النووی ما زال قائما حتى الآن.

وقال الدبلوماسی الروسی: إن الإتفاق یتکون من شقین: الاول هو البرنامج النووی والثانی یشمل القضایا الاقتصادیة؛ مؤکدا ضرورة ایجاد توازن بین الشقین معلنا إستعداد بلاده للقیام بهذا العمل؛ ومطالبا الاطراف الاوروبیة العمل بجدیة بهذا الشأن.

وحول سؤاله عن الأحداث المحتملة بعد انتهاء مهلة الستین یوما التی أعلنتها ایران وهل سیکون هناک إتفاق جدید أم لا، قال أولیانوف: إن هذا الامر یعود الى إیران؛ فالخطوة الایرانیة التالیة ستکون تحدیث مفاعل اراک للماء الثقیل وزیادة نسبة تخصیب الیورانیوم.

وأکد، ان روسیا لا ترغب بتشدید التوترات وأضاف: اذا فعلت ایران ما تقوله فیمکننا القول ان هذا لایهدد نظام عدم انتشار الاسلحة النوویة وذلک لالتزام ایران بالبروتوکول الملحق.

وکانت الولایات المتحدة أعلنت عن انسحابها من الإتفاق النووی، یوم 8 أیار/مایو من عام 2018، وإعادة فرض جمیع اجراءات الحظر ضد طهران، بما فی ذلک الثانویة، ضد الدول الأخرى، التی تتعامل مع إیران.

وأبلغت إیران، فی وقت سابق، سفراء بریطانیا وفرنسا وألمانیا والصین وروسیا، بقرار المجلس الأعلى للأمن القومی الإیرانی «بالتوقف عن تنفیذ التزامات معینة»، ضمن إطار الإتفاق حول البرنامج النووی.

ومنح الرئیس الإیرانی حسن روحانی الدول الأوروبیة 60 یوما لإثبات التزامها بالإتفاق النووی مع ایران. فی مؤتمر «صفقة ترامب» بالمنامة السعودیة والبحرین تصادران قرار الشعب الفلسطینی إجماع فلسطینی على رفض مؤتمر صفقة ترامب فی البحرین، ودعوات لنظام المنامة لإلغاء المؤتمر. وقال المتحدث باسم حرکة حماس سامی أبو زهری: إن الإصرار على عقد المؤتمر فی البحرین تورط فی صفقة القرن وان الفلسطینیین لم یفوضوا أحدا للتنازل أو المتاجرة بقضیتهم.

السلام الاقتصادی رؤیة إسرائیلیة لن تجلب الأمن ولا تشکل حلا سیاسیا ینهی الاحتلال، موقف أجمع علیه الفلسطینی، مکذبین الادعاءات الامریکیة الواعدة باغداق الاستثمارات على الضفة والقطاع من خلال المؤتمر المزمع عقده فی البحرین آواخر الشهر المقبل فی إطار صفقة ترامب لتصفیة القضیة الفلسطینیة.

الرفض الفلسطینی للمؤتمر جاء هذه المرة بالاجماع، وبدأ برفض الحکومة الفلسطینیة المشارکة فی المؤتمر، وشجبت منظمة التحریر الفلسطینیة کافة مسارات الإدارة الأمیرکیة فی إطار هذه الصفقة والتی بدأت عملیا منذ إعلان نقل السفارة الأمیرکیة إلى القدس المحتلة.

الموقف ذاته واکثر عبرت عنه الفصائل الفلسطینیة جمیعها، والتی أعلنت أنه لا لمقایضة الحقوق بالاستثمارات الاقتصادیة معتبرة ان ورشة البحرین طعنة فی خاصرة الأمة.

کذلک رفض بعض رجال الاعمال الفلسطینیین المشارکة فی المؤتمر.

وقال المتحدث باسم مجموعة الشباب ضد الاستیطان، عیسی عمرو: «تلقیت هذه الدعوة ولکنی لن أذهب الی هذا المؤتمر، لأنه مؤتمر سیاسی. انه لیس مؤتمر أعمال، انهم یقولون انه مؤتمر اقتصادی وسیساعد الاقتصاد الفلسطینی لکن لسوء الحظ هذا غیرصحیح، انه مؤتمر سیاسی خالص».

* الشارع الفلسطینی کان اکثر تشددا فی رفض مؤتمر البحرین

الا ان الدول العربیة الموالیة للادارة الامریکیة، ذهبت الى مساندة المؤتمر ودعمه، حیث رحبت الامارات بالورشة، واعتبرتها مقدمة لما وصفتها بالخطة الامیرکیة لاحلال السلام ورفع المعاناة عن کاهل الشعب الفلسطینی.

البحرین وجهت الدعوة الرسمیة للاسرائیلیین للمشارکة فی الورشة التی سیحضرها ایضا مسؤولون ورجال أعمال عرب مؤیدین بدعم سعودی مباشر.

ورغم ان المؤتمر قوبل برفض فلسطینی جامع، یبدو أن واشنطن وحلفاءها مهتمون أکثر بإنفاذه بمن حضر، حتى لو غاب عنه الطرف المعنی أساسا وهو الفلسطینی. ما یعنی ان الدول العربیة الداعمة تصادر القرار الفلسطینی وتسعى الى إنهاء قضیته بالطریقة الامریکیة الاسرائیلیة.



ظریف الیوم فی باکستان إستمرارا لمشاوراته مع مسؤولی الدول الآسیویة، سیتوجه وزیر الخارجیة الإیرانی محمد جواد ظریف الى إسلام آباد الیوم الخمیس.

وسیلتقی ظریف خلال زیارته بالاضافة الى نظیره الباکستانی، مع کبار المسؤولین الآخرین فیها، لمناقشة آخر التطورات فی العلاقات الثنائیة، لا سیما متابعة الإتفاقیات الاخیرة بین قادة البلدین وأهم القضایا الإقلیمیة والدولیة.

وکان وزیر الخارجیة الایرانی قد بدأ فی 12 مایو جولة آسیویة شملت ترکمانستان والهند والیابان والصین للبحث فی سبل تطویر العلاقات الثنائیة وتبادل وجهات النظر حول اهم القضایا الاقلیمیة والدولیة وفی مقدمها الإتفاق النووی. قطر تعلن تحرک قواتها إلى شاطئ الخلیج الفارسی

أعلنت قطر، امس الأربعاء، أن قواتها المسلحة ستبدأ تدریبات عسکریة بمنشأة الرمایة البحریة شرقی البلاد بالقرب من شاطئ الخلیج الفارسی.

وبحسب وکالة الأنباء القطریة: أعلنت مدیریة التوجیه المعنوی بوزارة الدفاع أن القوات المسلحة القطریة ستقوم بتنفیذ تدریبات بمیدان الرمایة البحری (O.T.D-28) الذی یقع شرق مسیعید بالقرب من «فشت الحدید»، خلال الفترة من 23 یونیو/حزیران، وحتى 4 یولیو/ تموز المقبلین، من الساعة 6 صباحا إلى 5 مساء».